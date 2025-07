Sinner-Alcaraz profezia da incubo | Se si arriva al quinto set

Il sipario si alza su un match che promette emozioni da brivido: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano a Wimbledon 2025 in una finale che potrebbe scrivere la storia del tennis. Con il talento di Sinner pronto a lasciare il segno e l’esperienza di Alcaraz che cerca il tris, domenica 13 luglio sarà una battaglia epica sotto il sole di Londra. Ma attenzione: la profezia da incubo potrebbe avverarsi se si arriva al quinto set…

Domenica 13 luglio, alle 17 l'Italia si ferma: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo per contendersi il titolo di Wimbledon 2025. Si tratta della terza finale consecutiva sui prati londinesi per il fuoriclasse spagnolo, già vincitore delle due edizioni precedenti, mentre sarà un debutto assoluto in finale a Church Road per l'attuale numero 1 del mondo, il ragazzo di San Candido. In vista di questo attesissimo confronto, Dario Puppo ha condiviso le sue riflessioni durante l'ultima puntata di TennisMania, il format quotidiano trasmesso sul canale YouTube di OA Sport, che conduce insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.