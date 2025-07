Jurassic Park | tutto quello che c’è da sapere sul film

Se sei appassionato di avventure preistoriche, non puoi perderti Jurassic Park, il capolavoro di Steven Spielberg in onda questa sera alle 21:20 su Italia 1. Basato sul romanzo di Michael Crichton, il film ci trasporta in un mondo dove i dinosauri tornano in vita grazie a genetica avanzata. Scopriamo insieme la trama, il cast e tutte le curiositĂ di questo classico senza tempo!

Su Isla Nublar, una piccola isola di proprietĂ della InGen situata a 120 miglia di distanza dalla Costa Rica, un operaio viene assalito e ucciso da una feroce creatura, custodita in una gabbia che la vittima stava spostando insieme ai colleghi. La famiglia dell'uomo fa causa al proprietario della InGen, John Hammond, un simpatico ed eccentrico miliardario con la passione per i dinosauri.

Jurassic Park: aperti su Amazon i preorder della Steelbook Trilogy in edizione limitata 4K - Gli appassionati della storica trilogia di Jurassic Park possono esultare! Su Amazon sono finalmente aperti i preorder per la Steelbook Trilogy in edizione limitata 4K.

Esce oggi nelle sale “Jurassic World - La rinascita”, sequel stand-alone di “Jurassic World - Il dominio” del 2022 e settimo film del franchise di Jurassic Park. Tutto inizia qui, dal romanzo di Michael Crichton pubblicato nel 1990 e adattato da Stephen Spielberg, Vai su Facebook

Nel 1993 uscì al cinema Jurassic Park, il film sui dinosauri che Steven Spielberg portò sul grande schermo partendo dal visionario romanzo di Michael Crichton Vai su X

Jurassic World: la rinascita del ritorno del risveglio del franchise; Tutti i film di Jurassic Park e World, dal meno al piĂą bello; il minore di edwards, ma con una sostanza non del tutto estinta. - Jurassic World - La rinascita (2025).

Jurassic Park, la verità dietro la “montagna di cacca” più famosa del cinema è sorprendente! - Ecco come fu realizzata la celebre montagna di cacca che si vede nel film Jurassic Park - Scrive msn.com