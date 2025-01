Anteprima24.it - Napoli, associazioni lanciano proposta Ztl Vomero: cosa prevede

Tempo di lettura: 6 minutiVarare una Ztl al: laè lanciata stamattina, in un’assemblea pubblica al Centro Shekinà. L’iniziativa della Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città vede l’adesione di 15. A“si inserisce – spiegano – in una visione strategica ampia, non marginalizzabile solo ad una parte della città, ma replicabile in ognuna delle dieci municipalità”. Il modello è la città policentrica. Una visione in cui Ztl e aree pedonalizzate siano “il cuore pulsante dei relativi territori”. Non solo nei quartieri centrali, ma anche in quelli periferici. In questa prospettiva, si sottolinea la necessità di un sistema integrato di trasporti. Nel caso del, si evidenzia la presenza di quattro stazioni della metropolitana e tre stazioni di funicolari. “Consentono a decine di migliaia di cittadini – assicurano i proponenti – di raggiungere agevolmente questo luogo con il trasporto pubblico, anche attraverso l’interscambio con parcheggi che garantiscono una buona intermodalità auto/metro”.