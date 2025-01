Musica | Riccardo Muti e Orchestra giovanile Cherubini in tour Il 24 luglio a Pompei

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il concerto ‘Puccini secondo’ l’estate scorsa al Lucca Summer festival altri quattro concerti speciali in alcuni dei luoghi suggestivi sotto la direzione di. Il maestro sarà impegnato in unche partirà il 18dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (Torino) e che sarà poi il 20sarà a Villa Manin a Codroipo (Udine) e il 22al Lucca Summer festival per concludersi il 24all’Anfiteatro degli Scavi(Napoli).dirigerà l’Luigifondata nel 2004 su sua iniziativa e composta da 130 strumentisti di età compresa tra i 18 e 30 anni.L'articoloin. Il 24proviene da Ildenaro.it.