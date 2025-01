Thesocialpost.it - “Morto a causa del virus”. Dramma in Italia: la terribile scoperta dei medici dopo la tragedia

Prima la febbre, sempre più alta, poi la. Giallo inper la morte di un uomo a Ca’ Foncello, a Treviso, in circostanze ancora da appurare. Il sospetto che si sta facendo largo nelle ultime ore è che potrebbe aver contratto una malattia tropicale durante un viaggio, che si sarebbe poi rivelata purtroppo fatale nonostante i tentativi deidi salvarlo.Leggi anche: “Teppista, un nemico”. La propaganda di Putin si scaglia contro Donald TrumpGari Petrin, questo il nome dell’uomo scomparso a seguito della malattia, era infatti da poco tornato da un viaggio in Zambia: una circostanza che fa pensare che l’uomo siadi una qualche malattia contratta nel paese africano. Che sia malaria o un altro tipo diè ancora troppo presto per dirlo: quello che è certo è che la salma si trova ora all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove verranno svolti degli accertamenti per cercare di capire le cause della morte.