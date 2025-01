Sport.quotidiano.net - Mister D’Angelo mette nel mirino il Sassuolo: "Zero calcoli, un grande Picco per vincere"

Lucaprova a dare la carica ai propri ragazzi che stasera alle 20.30 scenderanno in campo nel big match contro la capolista: "La nostra idea è quella di giocare al massimo in ogni partita – afferma – e cercheremo di farlo anche stasera contro un avversario così importante. Non faremodi classifica, ma proveremo a fare punti per continuare sulla nostra strada". Un cammino che è passato inevitabilmente per la bella prestazione nel derby di Carrara: "Sono soddisfatto della risposta mentale dei ragazzi e del fatto che hanno giocato la partita che serviva. Hanno aggredito l’avversario sin dall’inizio e questo approccio lo può avere solo una squadra che sta bene psicologicamente e fisicamente". Sul piano degli indisponibili precisa: "Saranno tutti a disposizione tranne Nagy.