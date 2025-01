Sport.quotidiano.net - Milan, ufficiale l'arrivo di Walker: l'ex Manchester Ciy indosserà la maglia numero 32

o, 24 gennaio 2025 - Kyleal: adesso è. Il terzino inglese, 34enne, era arrivato in città già ieri e aveva sostenuto le visite mediche. Oggi ha ottenuto anche l'idoneità sportiva ed è stato così annunciato dal club rossonero. Contratto da 2,5 milioni di euro fino a giugno per l'exCity che arriva in prestito. Pronto anche un successivo accordo da 4,5 milioni a stagione fino al 2027. "ACè lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle AndrewdalCity FC. Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010", si legge nella nota della società.