Milan indiscrezioni clamorose | ecco chi sta operando nell' ombra ora tutto torna?

Il calcio vede chi fa pasticci e provvede a punirlo. È il caso delche si sta muovendo sul mercato a tentoni, più che a tentativi: Emerson Royal era finito in vetrina nonostante fosse uno dei quattro decantati colpi estivi per far spazio a Walker, un 34enne scelto a quanto pare perché può fare pure il centrale anche se non è vero, e cosa succede? Emerson Royal si rompe dopo pochi minuti contro il Girona e rimedia uno stop di due mesi (lesione distrattiva al polpaccio). I pochi club interessati a lui si sono naturalmente girati dall'altra parte e addio. all'addio. Oltre al danno, la beffa: Calabria sarà squalificato, Jimenez e Walker sono fuori lista in Europa, così ildovrà affrontare la Dinamo Zagabria con Terracciano a destra. Aver quattro terzini in rosa per non averne unoa sfida decisiva è il colmo.