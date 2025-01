Lopinionista.it - L’outfit termico di Ysabel Mora, la collezione FW 2024/25

Gennaio è arrivato e le temperature sono scese vertiginosamente, compromettendo spesso e volentieri la voglia di uscire. Un guardaroba invernale provvisto di outfit morbidi, caldi e allo stesso tempo fashion può tuttavia offrire un antidoto alla letargia tipica della stagione più rigida. E affrontarla con stile.In vista delle giornate fredde,propone all’interno della suaFW 24-25 una vasta gamma di capi termici, dall’underwear all’abbigliamento, a prova di temperature in picchiata.T-shirt basiche dal collo a V o a scollo rotondo, body e pantaloni sono rifiniti in materiali di qualità e morbidi al tatto, per assicurare calore e protezione senza rinunciare alla comodità e all’eleganza. Ai modelli essenziali si accostano nuovi design con maniche in pizzo e scollature abbinate, nei colori di tendenza della stagione.