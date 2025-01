Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: tra poco la seconda semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.16 Dopo aver perso il primo confronto a Shanghai nel 2023, da allora l’azzurro non ha più concesso alcun set all’avversario nelle quattro partite successive.9.16 Nei precedentiè in vantaggio 4-1. L’unico confronto in uno Slam risale a Wimbledon 2024, quando l’azzurro la spuntò per 6-2, 6-4, 7-6 (9).9.15è il n.20 del mondo.9.14 Chi vince affronterà in finale il tedesco Alexander Zverev, che ha beneficiato del ritiro di Novak Djokovic dopo il primo set.9.13 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladidegli.NOVAK DJOKOVIC SI RITIRA: COSA È SUCCESSOZVEREV PENSA GIÀ A: “È IL MOMENTO DI PRENDERMI UNA RIVINCITA”Il programma del matchBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurro Jannike lo statunitense Ben, valido per il penultimo atto deglidi tennis: continua la difesa del titolo per l’azzurro, che cerca nuovamente l’accesso alla finale di Melbourne, dopo il successo dello scorso anno, questa volta forte del numero 1 del seeding e del mondo.