Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 7-6, 3-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: implacabile il n.1, c’è il doppio break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALet sulla seconda di servizio.30-0 Battuta esterna vincente per il n.1.15-0 Rovescio dicon traiettoria stretta ad uscire, in rete il back di rovescio di.3-0! Altra risposta profondissima di, l’americano sparacchia fuori il diritto incrociato.40-A Stupendo rovescio lungolinea di, che sorprende l’avversario.40-40 Risposta di diritto sulla riga,non riesce ad organizzare il colpo.40-30 Generoso in difesa, ma il back di rovescio difensivo termina lungo.30-30 Risposta angolata di rovescio di, largo il diritto lungolinea dello statunitense.30-15 Risposta vincente dicon il diritto lungolinea.30-0 Ace esterno dell’americano.15-0 Servizio e diritto di, che adesso sta lasciando andare tutti i colpi.