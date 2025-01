Ilfoglio.it - Liliana Segre lasciata sola contro l’“olocausto” della ragione

Al direttore - La proiezione a Bologna del film “” ha scatenato la feccia antisemita sui social. La senatrice, una delle figure più nobili e limpidecomunità ebraica italiana, è stata sommersa da centinaia di insulti infamanti e di epiteti irripetibili. Fin qui, nel silenzio assordante dei vertici delle istituzioni, dei leader politici, degli intellettuali che magari lunedì prossimo nei loro discorsi riproporranno un ipocrita “mai più!”. HannoPierluigi Battista e gli amici del blog Inoltre, promotori di un appello a disertare il Giornomemoria. E’ un rito che non ha più senso. Diciamoci la verità: dopo il 7 ottobre è esploso, non solo in Italia, un neonegazionismo secondo cui gli ebrei, le vittime di ieri di un genocidio spesso considerato falso, sono i veri persecutori di oggi.