Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "ho bestemmiato!": disastro di Alice, volano parole grossissime

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancora una volta siamo a L', luci accese nello studio di Marco Liorni, occhi puntati sul game-show in onda ogni sera su Rai 1, format campione di ascolti che puntualmente mette a segno picchi in termini di share. La puntata in questione è quella di venerdì 24 gennaio, dove come campione in carica si presenta Gionata Tasini, reduce da una ghigliottina dove non è riuscito ad incassare il montepremi finale (due tentativi, entrambi finiti senza vittoria). Ma Gionata, questa sera, non riesce a confermarsi: fuori anche dal Triello, ecco che alla Ghigliottina ci finisce Patrizio, al termine di un'ottima partita. Ma poco prima, c'è stato un momento che ha letteralmente fatto insorgere i social, in particolare X, dove gli utenti commentano in presa reale quanto accade nello studio de L'