Pronosticipremium.com - Lazio-Real Sociedad 3-1, Baroni non si ferma: Zaccagni e Castellanos ci mettono la firma

Leggi su Pronosticipremium.com

La settima giornata di Europa League è arrivata a conclusione, regalando agli appassionati di calcio partite ricche di gol, come nella sfida tra, terminata sul risultato di 3-1. La squadra dinon arresta la propria corsa conndo così il primo posto in classifica alla fine di questo turno europeo e la consapevolezza matematica di essere matematicamente qualificata agli ottavi di finale. Di fronte ad unaspaesata, laha imposto sin da subito il proprio gioco, costringendo la squadra di Alguacil a scomporsi e a lasciare liberi spazi letali per chi ha fame di vittoria. Ed infatti, a soli 5 minuti dall’avvio della partita, i biancocelesti sono andati in vantaggio con il gol di Gila nato da un calcio di punizione di Nuno Tavares e l’assist di testa di