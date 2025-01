Donnaup.it - Lava giacche e piumini a casa: questo è il metodo che ti permette di non rovinarli

Leggi su Donnaup.it

è ilche tidi nonCon la bella stagione i capi pesanti possono essere finalmente ritirati, ma vi siete mai chieste comerein? Seguite i nostri consigli, non occorrerà portarli innderia. Risparmierete soldi e non rischierete di.Fatelo ora, con il sole alto nel cielo scongiurerete la presenza di umidità residua e li ritroverete puliti e profumati quando le temperature torneranno a calare.Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!è ilche tidi nonPrima di iniziare, prendete visione dell’etichetta: troverete la temperatura massima tollerata, quella consigliata e la tipologia diggio suggerita per mantenere i vostri capi in perfetto stato.