Laspunta.it - Lariano, oggi i comitati e i cittadini in assemblea per contrastare il raddoppio della Fassa e Bortolo

Leggi su Laspunta.it

Si sono dati appuntamento nella sala parrocchiale di Santa Maria Intemerata a, perpomeriggio dalle 17,30 per discuterevicenda, perché ormai di questo si tratta, dell’ampliamento. Il Comitatodi, in collaborazione con idi Rocca Massima, Colleferro e Giulianello faranno il puntosituazione sulla vicenda.Dopo la relazione tecnica e la perizia legale fatta fare dal Sindaco di Artena, sullasembra essere calato il silenzio, mentre l’azienda prosegue i lavori.Lavori che sono stati oggetto anche di un sopralluogo da parte degli uffici e dei vigili urbani di Artena i quali, sembra, non abbiano riscontrato violazioni.Ma ad ascoltare il Comitato cittadino di Artena e alcuni tecnici che collaborano attivamente col Comitato, ci sarebbero delle violazioni nei lavori che lasta facendo.