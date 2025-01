Ilrestodelcarlino.it - L’allarme del procuratore Rossi: "Qui c’è un’emergenza femminicidi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una regione tutto sommato tranquilla dove la vera emergenza sono i. C’è qualcosa che a livello di prevenzione non funziona, non riusciamo ad estirpare una mentalità padronale che contamina anche i giovani". Così Robertogenerale per la Corte d’Appello di Ancona, ha reso noto ieri mattina uno dei dati più preoccupanti a due giorni dall’inaugurazione dell’anno giudiziario delle Marche, che si terrà domani nella cornice della Mole Vanvitelliana (è la prima volta che si celebrerà al Lazzaretto). Rispetto al 2023 le donne morte per mano di un uomo sono state 10 se si tiene in considerazione l’anno solare e 9 se si considera l’anno giudiziario che va da maggio 2023 a giugno 2024. In quello precedente isono stati 7. Tre in più tenendo conto di questo numero.