La retromarcia della von der Leyen sul Green Deal, un terremoto verde che sconvolge l'Europa

In un drammatico voltafaccia che fa tremare le fondamenta del Newsi appresta a rivedere, se non a smantellare, parte del suo ambizioso piano ecologico. Ursula von der, la stessa che aveva promesso mari e monti di sostenibilità, ora guida una controffensiva che potrebbe segnare la fine dell’eracome la conoscevamo. Il colpo di scena è atteso per la prossima settimana, quando il Collegio dei commissari darà il via libera a una serie di misure destinate a cambiare il volto dell’Ue.Il ‘Competitiveness Compass’Il primo atto di questa rivolta normativa è il ‘Competitiveness Compass’, un documento che promette di alleggerire il carico burocratico sulle imprese come mai prima d’ora. Con tagli del 25% per i colossi industriali e del 35% per le PMI, questo piano è una vera e propria dichiarazione di guerra contro la burocrazia che ha soffocato la competitività europea.