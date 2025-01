Ilrestodelcarlino.it - La Nova Volley Loreto corsara in quel di Forlì

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

FORLI’ Parziali: 25-19, 16-25, 23-25, 18-25 QUERZOLI FORLI’: Mariella 5, Kunda N.5, Rondoni, Benda 2, Pirini, Bolognesi, Bigarelli, Bigarelli 24, Casamenti, Camerani 10, Berti (L), D’Orlando 8, Periponti, Trento, Soglia 6. All. Kunda G.: Marchetti, Martusciello, Vecchietti 3, Zazzarini 1, Campana 0, Torregiani 22, Alessandrini 7, Ujkaj 15, Sassi 11, Dignani (L), Papa (L), Nobili 8. All. Iurisci. Arbitri: Casti e Atzeni. Un’altra vittoria per lache chiude bene il girone di andata centrando la quinta vittoria esterna. A, perso il primo set,trova i correttivi giusti per dominare il secondo set, lottare e ribaltare il conto set nel terzo, tagliando il traguardo nel quarto parziale senza tentennamenti. Una prova di maturità da parte della formazione loretana in una partita complicata e al termine di una settimana non facile.