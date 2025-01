Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, subito titolare al Maradona. Due opzioni per Thiago Motta: come si può giocare con il nuovo numero 20

di RedazionentusNews24all'attaccante francese. Dueper: eccosi potrebberiportato dal Corriere dello Sport, si vaverso la titolarità di Randalper il match di domani in casa del Napoli. Lava a caccia dei tre punti nel big match e farà molto affidamento anche sulla prestazione del francese.L'ex PSG consente die variare con i moduli. Possibile conferma del 4-2-3-1, ma allo stesso tempo potrebbe essere lui l'unico riferimento centrale in avanti in un 4-3-3, con Vlahovic a quel punto in panchina.