Quifinanza.it - Il Villaggio Turistico Europa di Grado cerca 30 figure per l’estate: scadenza il 30 gennaio

Via alle assunzioni neldi, situato in un’oasi di venti ettari di pineta e con vista sulla spiaggia che si affaccia sul Golfo di Trieste fino a Pirano. Sono aperte infatti le selezioni di personale per la stagione estiva 2025, con opportunità che spaziano dalla ristorazione al personale per il parco acquatico e la spiaggia, dove è richiesto il patentino da assistente bagnanti.Dalla ristorazione ai bagnini, i lavoro disponibiliPer il secondo anno consecutivo, ilrinnova la collaborazione con l’agenzia per il lavoro ADHR Group, filiale di Monfalcone, che si occuperà della selezione e gestione di oltre trenta posizioni in occasione del Recruiting Day, previsto per il 30.Sono oltre 30 lete dal: dalla ristorazione, con posizioni per chef, cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, camerieri, baristi e barman, al personale per il parco acquatico e la spiaggia, dove è richiesto il patentino da assistente bagnanti.