Il fratello di Musk a colloquio con Giuli. "Abbiamo parlato di cose belle". E la sinistra impazzisce

“Di che progetti? Solo, è troppo presto per anticipare, però si parla di”. Risponde così ai cronisti il ministro della Cultura Alessandro, uscendo da palazzo Chigi dopo l’incontro con ildi Elon, Kimbal, e il referente italiano del patron di X, Andrea Stroppa. Riguardano l’Italia? “Anche, di più non posso dire sennò si va troppo avanti. In quali settori? Se ci sono io in genere si parla di cultura. Tutti i rami della cultura”. L’incontro, che fa impazzire la, è durato poco meno di un’ora.Ildicon il ministroCappello da cowboy, Kimbal, insieme ad Andrea Stroppa, in total black e cappellino nero, non è passato inosservato davanti all’ingresso du Palazzo Chigi. Ad accompagnarli la moglie di Andrea Bocelli, Veronica Berti, che ha spiegato ai cronisti di aver fatto da Cicerone alla coppia per i diversi ministeri.