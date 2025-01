Lanazione.it - Il colosso dei radar chiude e va in Messico

MONTESPERTOLI (Firenze)La notizia come un fulmine a ciel sereno. Ildeil’unico stabilimento italiano - a Montagnana, Montespertoli - e licenzia i 27 dipendenti con l’intenzione di trasferire la produzione in. Esplode il caso della Navico Rbu Italia Srl. Nel 2015 i primi segnali di sofferenza con il taglio di due posti dovuti al rifiuto dei due lavoratori in questione di trasferirsi in Nuova Zelanda. Che i nervi fossero tesi lo si sapeva, ma nulla lasciava intendere quanto accaduto martedì scorso: lettera di licenziamento collettiva. Tutti a casa. Una scelta, quella del Gruppo Navico, dettata dall’esigenza di ridurre i costi e riorganizzarsindo 8 stabilimenti su 11, incluso quello di Montagnana. Fine della storia, dunque, per un’azienda che dal 1981 si occupa di apparecchiatura sofisticate per imbarcazioni civili.