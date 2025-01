Ilrestodelcarlino.it - Hashish a fiumi . Droga impacchettata con la carta degli snack. Caccia al magazzino

C’è unmilionario dellaa Pesaro. All’interno del deposito ci sarebbero migliaia di confezioni di finte merendine. Pezzi da 50 grammi diconfezionati comedelle più comuni marche con un carico di principio attivo altissimo, che arriva a quasi il 40 per cento di Thc. Un centro di stoccaggio da cui partono corrieri con carichi dianche da 200mila euro di valore al dettaglio. La polizia sta cercando quell’hub, gestito verosimilmente da un’articolata organizzazione criminale, come in unaal tesoro: solo che al posto della mappa con la X segnata, ci sono pedinamenti, intercettazioni e auto sospette alle quali stare alle costole. E’ lo scenario che si delinea dopo il maxi sequestro di 15 chili dicompiuto martedì dagli agenti della squadra Volante di Pesaro.