Gli esclusi eccellenti dalle nomination agli Oscar 2025

L’Academy ha svelato la lista completa diieri, con “Emilia Pérez” in testa con 13, seguita da “The Brutalist” e “Wicked” con 10 ciascuno. A Complete Unknown segue con 8. Ma come sempre, decine di film acclamati dalla critica si sono ritrovati fuori dalla corsa con zero. A24 è di nuovo in lizza per il miglior film grazie a “The Brutalist” e ha ottenuto anche alcuneper “Sing Sing”, ma tre dei film più forti dello studio, ovvero Babygirl, I Saw the TV Glow e Janet Planet sono rimasti fuori. Forse solo Nicole Kidman aveva una vera possibilità tra quei titoli di ottenere unaall’dopo aver vinto come migliore attrice a Venezia e per il National Board of Review, ma è comunque rimasta fuori.Anche Daniel Craig, che ha vinto il premio come miglior attore per il National Board Review, è stato anche escluso dalla gara dato che Queer di Luca Guadagnino ha ottenuto zero