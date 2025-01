Frizza | Bergamo sia la culla della Voce sogno il Dom Sébastien al Donizetti Opera

Leggi su Bergamonews.it

Teatro. Proiettare sempre di più la città diall’attenzione internazionale, farlo tramite la cultura. L’lirica certamente, ma anche l’educazione, la musicologia, la recitazione. Portando in ogni angolo del mondo il nome del suo cittadino musicalmente più illustre: Gaetano.Sembrano essere questi gli intenti di Riccardoalla guida del. Volto noto nella direzione del Festival (dal 2017 direttore musicale, ndr), il maestro arriva alla guida artistica di una rassegna che dopo le vette raggiunte con Francesco Micheli deve ora confrontarsi con una necessità incombente: trovare la chiave per evolvere e guardare al futuro valorizzando quanto di buono fatto in passato.Passato sì ‘micheliano’, ma anche ancor più datato. È infatti al modello del rimpianto Gianandrea Gavazzeni, procreatore dello stesso Festival, chepromette di voler tornare, riportando al centro nel cartellone del prossimo triennio ilcompositore.