Lanazione.it - Energia e positività a Cassarello. I cartoni animati ricchi di colori: "Affrontiamo la vita con ottimismo"

FOLLONICASi chiama "Mostruosa" ed è il carro del rioneper la prossima edizione del carnevale Follonichese. E’ ispirato al cartone animato Monster & Co.: un universo ricco die pieno diche, oltre a intrattenere, porta con sé un messaggio sincero e profondo. "Il carro vuole ricordarci che la vera forza non risiede nella paura, ma nella gioia e nei legami - spiega il presidente Marco Buoncristiani - Come nel film, dove i mostri scoprono che le risate dei bambini sono una fonte dimolto più potente delle urla, così anche noi crediamo che la, l’amicizia e il sorriso possano trasformare ogni paura in qualcosa di più leggero". Questo messaggio è rappresentato dalla presenza di personaggi come Sullivan, Mike e la piccola Boo: ognuno di loro insegnerà a tutti coloro che guarderanno il carro per le strade di Follonica che le differenze non devono dividerci, ma possono invece arrci, se sappiamo guardarle con occhi di fiducia e comprensione.