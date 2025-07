Reati ambientali in calo | Ma preoccupa il ciclo illegale del cemento

I reati ambientali sono in diminuzione, ma il ciclo illegale del cemento rimane una minaccia preoccupante. Secondo il rapporto Ecomafia, in Bergamasca sono state segnalate 87 violazioni, rispetto alle 144 del 2023, con meno denunce e sequestri. La vigilanza sull’edilizia, specialmente per le opere di Milano Cortina e il PNRR, diventa imprescindibile per tutelare il nostro territorio e garantire uno sviluppo sostenibile.

