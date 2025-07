Filodiffusione in centro storico i residenti la bocciano | Creerà solo disturbo

Nel cuore di Macerata, l'installazione di 48 diffusori sonori ha scatenato il malcontento dei residenti del centro storico, già alle prese con problemi di immondizia e movida selvaggia. Mentre il Comune insiste sull'importanza di queste infrastrutture, il comitato civico locale si oppone fermamente, sottolineando come i rumori rappresentino solo un ulteriore disturbo. La questione diventa un simbolo di come le esigenze della città si scontrino con il desiderio di tranquillità dei cittadini, lasciando aperto il dibattito su quale sia la soluzione migliore.

Macerata, 13 luglio 2025 – Il Comune procede con l’installazione di 48 diffusori sonori, ma i residenti si oppongono. Il comitato civico del centro storico – dopo le proteste delle scorse settimane per immondizia abbandonata e movida – spiega che gli altoparlanti saranno installati in piazza Mazzini, corso Cairoli, via Roma, corso Cavour, piazza Annessione, via Garibaldi, via Lauri, corso Matteotti, via Gramsci, piazza della Libertà, corso della Repubblica, piazza Vittorio Veneto e lungo le scalette. “L’atmosfera cittadina, con i diffusori, secondo la giunta, migliorerà. Renderanno più vivi gli spazi urbani, e le vie potranno anche essere allietate da messaggi promozionali riguardanti le attività commerciali, con informazioni di pubblica utilità in merito ad eventi, avvenimenti e avvisi che interessano la cittadinanza, o chiunque si trovi a frequentare Macerata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filodiffusione in centro storico, i residenti la bocciano: “Creerà solo disturbo”

