Scomparsa di Venturelli la madre | Presidente Mattarella vorrei tanto incontrarla

In un gesto di grande umanità e speranza, Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, scrive al Presidente Mattarella con il cuore in mano. La sua richiesta di incontro rappresenta un appello sincero e toccante, volto a condividere storie di perdita e resilienza. Un gesto che ci ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulle persone scomparse. Speriamo che questa richiesta possa aprire nuove strade di dialogo e solidarietà.

Modena, 13 luglio 2025 – “ Presidente, lei è un padre e questo mi dà coraggio nel chiederLe un incontro, come madre e come rappresentante di un’associazione che si batte per tutti gli scomparsi. Sarebbe per noi un onore incontrarLa con il nostro direttivo, per raccontarLe le nostre storie, il nostro dolore, ma anche la nostra determinazione”. In una lettera a cuore aperto Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso misteriosamente da Sassuolo il 5 dicembre 2020 si rivolge al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella affinché - afferma - la ‘verità non venga chiusa in un cassetto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it