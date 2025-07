La finale dei due mondi | Sinner-Alcaraz Wimbledon cerca il suo re

La finale di Wimbledon 2025 si prepara a scrivere una pagina indimenticabile del tennis mondiale, con due campioni provenienti da mondi opposti pronti a sfidarsi sul centrale. Da un lato Jannik Sinner, figlio delle maestose Dolomiti, dall’altro Carlos Alcaraz, simbolo della vivace Murcia. Un duello tra tradizione e innovazione, tra radici profonde e audacia, che promette emozioni indimenticabili. Chi riuscirà a conquistare il trono inglese?

Londra, 13 luglio 2025 – Due mondi completamente diversi questo pomeriggio (ore 17 diretta Tv8 e Sky) si contenderanno il torneo di Wimbledon 2025. Jannik Sinner è nato ai piedi delle Dolomiti di Sesto, un complesso montuoso tra le province di Bolzano e Belluno, nell’agosto del 2001. La culla di Carlos Alcaraz, invece, dondolava a 40 chilometri dalla costa dell’Europa meridionale che si affaccia sul Mediterraneo nel 2003. Nonostante esternamente i due abbiano caratteri opposti, entrambi sono riservatissimi anche se l’etichetta di antidivo per eccellenza spetta all’altoatesino. Famiglia. Hans Peter e Sieglinde Sinner si erano rassegnati all’idea di non potere avere figli e per questo avviarono le pratiche per poter adottare Mark. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net