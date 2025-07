A chi donano il 5 per mille i cittadini della Lombardia? La classifica degli enti più amati

a chi donano il 5 per mille i cittadini della Lombardia: la regione si conferma tra le più generose d’Italia, destinando oltre un terzo dei 523 milioni raccolti a enti e associazioni locali. Un risultato che dimostra come la solidarietà lombarda sia viva e concreta, sostenendo progetti sociali, culturali e di beneficenza. Ma quali sono gli enti più amati? Scopriamo insieme la classifica degli organizzazioni preferite dai contribuenti lombardi.

MILANO – Un tesoretto da 187.213.030 euro quello che riceveranno fondazioni, associazioni, enti di beneficenza e anche Comuni lombardi grazie alla scelta dei contribuenti attraverso il 5 per mille. Su 523 milioni raccolti in tutta Italia grazie alle dichiarazioni dei redditi del 2024 oltre un terzo sarà infatti destinato alle realtà della nostra regione che hanno beneficiato delle scelte di 4.549.143 persone. Un esito per nulla scontato visto che in lizza c'erano 91.012 beneficiari ammessi al contributo suddivisi in: 68.452 onlus del Terzo Settore, 467 fondazioni ed enti di ricerca sanitaria e scientifica, 13.

