IndyCar O’Ward batte Newgarden nella race-1 in Iowa

Pato O’Ward batte Josef Newgarden nella race-1 in Iowa per quanto riguarda la NTT IndyCar Series 2025. Il messicano, alla 100ma partenza in carriera, ottiene il primo acuto dell’anno con Arrows McLaren dopo una lunga bagarre contro Josef Newgarden ed il Team Penske. Chevrolet si impone finalmente su Honda, il 26enne nativo di Monterrey ottiene l’ottava gioia in carriera dopo un difficile inizio campionato. I primi 75 giri di race-1 in quel di Newton sono stati controllati da Josef Newgarden. L’autore del giro veloce in qualifica ha gestito la scena controllando senza particolari patemi Conor Daly (Juncos Racing #75) ed il leader della serie Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10). 🔗 Leggi su Oasport.it