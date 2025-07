Musk rilancia l’Intelligenza artificiale | SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI

Elon Musk torna a puntare sull’intelligenza artificiale, con SpaceX che investe 2 miliardi di dollari in XAI, una mossa audace per sfidare OpenAI e il suo leader Sam Altman. La rivelazione del Wall Street Journal svela come questa strategia rappresenti un nuovo capitolo nella corsa all’innovazione AI, promettendo sviluppi sorprendenti e una competizione sempre più accesa nel mondo tecnologico. Un duello destinato a cambiare il futuro dell’intelligenza artificiale.

La rivelazione del Wall Street Journal. Una nuova spinta con l'obiettivo di raggiungere l'avversario Sam Altman.

