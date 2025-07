Il torneo Infantino Hails come competizione di maggior successo nel mondo

Cari appassionati di calcio, l’attenzione si concentra sul Torneo Infantino Hails, riconosciuto come la competizione più di successo al mondo nel panorama calcistico. Nonostante le critiche, questa straordinaria manifestazione ha conquistato il cuore di milioni di tifosi, generando oltre 2 miliardi di dollari. Un risultato che conferma come, anche tra polemiche e sfide, il fascino del calcio continui a unire e a emozionare. Il futuro di questa competizione sembra ancora più brillante.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha salutato la Coppa del Mondo del club come "la competizione più successo al mondo", nonostante la diffusa critica del torneo. Infantino, che ha guidato l'organo di governo del World Football dal 2016, afferma che la competizione estiva appena espansa ha generato oltre $ 2 miliardi (£ 1,5 miliardi) di entrate, che secondo lui vale "$ 33 milioni (£ 24 milioni) per partita". Di conseguenza, dice Infantino, crede che sia stato un "enorme successo", aggiungendo che "l'era d'oro del calcio del club globale è iniziata".

