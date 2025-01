Ilnapolista.it - Dorgu sempre più vicino allo United: i Red Devils hanno offerto più di 30 milioni al Lecce

Patrick, conteso principalmente da Manchestere Napoli, sembra sia destinato ad approdare ai Red. In Inghilterra, infatti, lo vedono come il sostituto di Alejandro Garnacho.Il Manchesterhapiù di 30perSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano sull’esterno del:Il Manchesterha fatto una nuova offerta per Patrick, come rivelato oggi. La proposta ora supera i 30di euro e il club sta cercando di finalizzare il trasferimento, anche dopo il via libera del giocatore di due giorni fa. Manchesterhave sent new bid for Patrick, as revealed today.Proposal now in excess of €30m with club trying to get it done, also after green light from the player from two days ago.Deal on. pic.twitter.com/83UjKZPmjh— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025Anche il giornalista inglese Ben Jacobs conferma su X che loè fiducioso di chiudere la trattativa per il danese.