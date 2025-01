Juventusnews24.com - Dorgu Juventus, il Manchester United fa sul serio! Aumentata l’offerta: così provano ad anticipare le concorrenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ilfa sulper l’esterno accostato anche ai bianconeri:Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, Patrickresta sempre nei radar del. Dopo la prima offerta rifiutata dal Lecce, i Red Devils sono pronti infatti a migliorare la propria proposta, tornandoalla carica per il danese.Il club inglese vuole arrivare ad offrire più di 30 milioni di euro per convincere i giallorossi a privarsi del loro miglior calciatore già a gennaio. L’esterno è l’obiettivo principale nel ruolo di terzino sinistro, con Amorim che vorrebbela concorrenza dei club italiani come il Napoli e il calciomercato Juve.Leggi sunews24.com