Secoloditalia.it - Ddl nucleare, il testo è a Palazzo Chigi e sarà esaminato il prossimo Cdm: cosa prevede

Il ritorno italiano alora ha anche una base normativa. Il ddl delega composto da quattro articoli è stato inviato dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a. Equasi certamente all’ordine del giorno delConsiglio dei ministri. Il, redatto da una commissione tecnica presieduta dal giurista Giovanni Guzzetta, è composto da quattro articoli. E sottolinea l’importanza delcome fonte energetica cruciale per ridurre le emissioni di CO2, garantire l’indipendenza energetica del Paese e contenere i costi per famiglie e imprese. Siche il governo abbia 24 mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare decreti legislativi volti a regolamentare la produzione di energiasostenibile sul territorio nazionale. Secondo la relazione illustrativa del, ilpotrebbe coprire tra l’11% e il 22% della domanda di energia elettrica entro il 2050, con una capacità installata tra 8 e 16 Gigawatt.