Chiesa torna in Serie A | l’annuncio conferma tutto

L’Italia chiama Federico: il clamoroso annuncio spinge l’esterno del Liverpool al ritorno inA.Non sta andando proprio nel migliore dei modi l’esperienza di Federicoin Inghilterra. Il suo impatto con la realtà Liverpool è stata a tratti traumatico, faticando a reggere il ritmo dei compagni e trovandosi più indietro nella preparazione atletica. Non sono mancati, poi, i classici fastidi muscolari che lo hanno spesso limitato negli ultimi anni. Ne ha parlato a più riprese anche Arne Slot, sottolineando come i problemi fisici hanno inevitabilmente rallentato il processo di inserimento nella formazione.“La situazione è stata più complicata, non soloper le difficoltà legate alla sua condizione fisica, ma anche per la forte concorrenza con giocatori del calibro di Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez e Momo Salah”, ha spiegato appena dieci giorni fa il tecnico dei Reds motivando ancora una volta lo scarso minutaggio dell’ex Juventus e Fiorentina.