Champions playoff e ottavi | come funziona il tabellone tennistico e le date dei due sorteggi

L’edizione 2024-2025 della UEFALeague comincia a entrare nella fase calda e la prima parte della competizione sta volgendo al termine dopo essere stata disputata con il nuovo format con otto partite diverse per ogni team tra anziché la classica divisione in gironi da quattro squadre con tre partite in casa e altrettante in trasferta.Da quest’anno passeranno le prime ventiquattro delle trentasei squadre partecipanti. Le prime otto classificate partiranno direttamente dai classicidi finale mentre per le altre sedici compagini, il percorso partirà dai sedicesimi con le squadre dalla 9ª alla 16ª posizione considerate teste di serie, mentre le altre, classificate dalla 17ª alla 24ª non saranno le teste di serie. Questa nuova formula ha convinto il board della UEFA a cambiare anche la modalità dio della fase a eliminazione diretta.