Cecilia Sala torna al lavoro | la prima missione della giornalista

Il post, liberata l’8 gennaio dopo 21 giorni di prigionia in Iran èta al, Nelle ultime ore, su Instagram, on una storia si è taggata a Kiev, un Ucraina.Ha poi scirtto “Back to work”, ovverota al.Back to work pic.twitter.com/lizgeadxeV—(@) January 23, 2025Domenica scorsa, laha rilasciato la suae per il momento unica intervista televisiva, andando a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio.Dopo l’intervista Bruno Vespa l’ha però accusata di non aver ringraziato la Premier Meloni per ildiplomatico sfatto.«Ammiro professionalmente– ha scritto su X Bruno Vespa – L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso».