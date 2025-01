Biccy.it - Buffy potrebbe davvero tornare: Sarah Michelle Gellar è pronta

Tutti abbiamo le bollette da pagare, anche i divi di Hollywood, anche, che per anni ha chiuso le porte ad un ritorno die adesso ha cambiato idea. Il mese scorso l’attrice ospite del The Drew Barrymore Show ha dichiarato di essere disponibile a vestire nuovamente i panni dell’ammazzavampiri: “Io per molto tempo sono stata contraria al ritorno die ho detto dei no. La serie è perfetta, sia è chiusa in maniera impeccabile e anche questo mi portava a dire di no. Poi però di recente ho cambiato idea. Come mai? Ho visto dei ritorni, come quello che hanno fatto con And Just Like That, oppure con Dexter: Original Sin e ho pensato che se fatto nel modo giusto ancheadessofunzionare. Inoltre adesso più che mai c’è bisogno di questi eroi e di questo tipo di racconti“.