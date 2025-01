Metropolitanmagazine.it - Brit Awards 2025: cinque nominations per Charli XCX, quattro per Dua Lipa

: annunciate lenelle quattordici categorie nelle quali sono presenti settanta artisti del Regno Unito ed internazionali.XCX guida leSi terrà il primo marzo la cerimonia di premiazione all’O2 Arena di Londra, che sarà presentato da Jack Whitehall per la quinta volta alla conduzione. Sonoleottenute daXCX artista che guida la lista delle candidature, figurando nelle categorie Artista Dell’Anno, Pop Act, Dance Art, Album Dell’Anno, Brano Dell’Anno (Guess che vede il feat di Billie Eilish). Alle sue spalle troviamo il terzetto composto da Ezra Collective, The Last Dinner Party e Duache hanno conquistato.Myles Smith ha ricevuto tre candidature ed ottenuto la vittoria nella sezione Rising Star, mentre ritorna il nome dei The Cure tra le, dopo oltre trent’anni nella categoria Album Dell’Anno per Song Of A Lost World, quattordicesimo lavoro in studio della band di Robert Smith.