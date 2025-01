Australian Open 2025 Djokovic si ritira tra i fischi del pubblico | Zverev vola in finale

Leggi su Ilfaroonline.it

Novaksidalla semideglie esce dal campo tra ‘buuu’ e. Il serbo oggi 24 gennaio deve gettare la spugna contro il tedesco Alexdopo aver perso il primo set 7-6 (7-5) al tie break. L’ex numero 1 del mondo si arrende per il problema muscolare alla coscia sinistra, visibilmente fasciata., alla fine del tie-break, stringe la mano ae comunica il ritiro al giudice di sedia, che informa il.Gli spettatori della Rod Laver Arena accolgono con delusione l’annuncio ufficiale: la partita è finita. Il malumore domina anche quandoesce dal campo. L’ex numero 1 del mondo, trionfatore per 10 volte a Melbourne, viene accompagnato dae buuu di disapprovazione che non sfuggono ai telecronisti: “E’ incredibile che vengaato”.