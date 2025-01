Lanazione.it - Andra e Tatiana: il “Pegaso d’Oro” alle sorelle Bucci, scampate alla Shoah

Firenze, 24 ottobre 2025 – È stato consegnato ild'oro della Toscana ad, in onore della loro opera di testimonianza e memoria attiva. Il massimo riconoscimento della Regione vadueagli orrori dellae delle persecuzioni del nazismo e del fascismo. OmaggioNel corso della cerimonia, nella quale hanno ricevuto l’onorificenza dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, lehanno ricordato la loro drammatica esperienza. «Dopo esser scese da quei vagoni bestiame, sembra che il dottor Mengele abbia scambiato me e mia sorella per gemelle. Quella è stata la prima fortuna, altrimenti saremmo subito andati incontromorte, come la maggior parte dei bambini», ha dettosono sopravvissute ad Auschwitz e hanno raccontato oggi la loro esperienza.