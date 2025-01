Ilrestodelcarlino.it - Ancona, ripartenza in centro: apre il “Cafè Le Muse” nella rinnovata piazza

, 24 gennaio 2025 – Soffia una brezza marina calda, che s’incunea dal varco dell’area portuale, risaledella Repubblica e avvolge uno di quei locali storici per il capoluogo, identitario e pronto, finalmente, per una. Taglio del nastro, ieri mattina, per il nuovo ‘Le’, che sorge al posto del ‘Caffè del Teatro’, rilevato dall’imprenditore Michele Pianelli. Un altro investimento in città per lui, dopo l’inaugurazione avvenuta non più di due anni fa di Panino Marino, il fast food di pesce aperto inDon Minzoni. Raccoglie un’eredità importante, e lo sa. Per questo non nasconde emozione nel cogliere la sfida: “La storia di questo locale ci ha appassionati – racconta al Carlino – e proprio in quelle sue radici abbiamo intravisto una possibilità di futuro.