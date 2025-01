Quifinanza.it - Amazon web service entra nel Polo strategico nazionale, cresce la sicurezza del cloud

Il(PSN) ha siglato un accordo con la piattaformawebs (AWS) che prevede l’ingresso di questo importante realtà dicomputing nell’hubitaliano di tali servizi. Si tratta di un passaggio molto importante nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana, sia da un punto di vista infrastrutturale che e computazionale, che rinelle operazioni di Secure publicPSN previste dalla convenzione del dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al dato pratico l’accordo siglato permetterà alla Pa italiana di accedere agli oltre 80 servizi diwebs localizzati in Italia, con i dati e le implicazioni che saranno custoditi in Data Center unicamente nazionali.