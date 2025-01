Lanazione.it - Alla ’Giorgio Peri’ arriva Alica Casa

Una partenza e un volto nuovo per la Pvolo Grosseto "Giorgio Peri". Il team femminile di serie B2 ha chiuso la sessione di mercato prendendo una nuova schiacciatrice. Gli ultimi giorni sono stati molto frenetici per la squadra, visto come infortuni e partenze hanno ridotto ai minimi termini il roster. Il sodalizio di Tinacci, ricevuta la richiesta di andare via della schiacciatrice Alice- decisione presa la scorsa settimana - è dovuto tornare sul mercato. Oltre al danno, la beffa di non aver potuto concretizzare con un’altra schiacciatrice per la tempistica così ristretta e l’assoluta non collaborazione della società che doveva concedere il prestito, che non hanno permesso che il passaggio andasse a buon fine. Ma il presidente Riccardo Tinacci e il direttore generale Rossano Rossi, non si sono arresi e sono riusciti a portare in squadra un altro attaccante.