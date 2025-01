Ilrestodelcarlino.it - Volevano rovinare la festa Champions. Spranghe, bastoni e caschi in auto. Daspo per quattro ultras rossoblù

Il bilancio è stato positivo. Dopo che la città si è blindata per gestire in sicurezza l’arrivo dei tremila tifosi tedeschi del Borussia Dortmund, martedì sera, la partita diLeague e tutto ciò che ne era il contorno in tema di ordine pubblico si sono svolti senza troppi problemi. L’impianto di sicurezza predisposto dalla Questura si è dunque dimostrato efficace, con il coinvolgimento di 800 uomini e donne appartenenti a polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e polizia locale, che, ciascuno per i settori di competenza, hanno garantito controlli e sicurezza nei giorni interessanti dall’evento, ossia dall’arrivo dei tifosi ospiti lunedì fino alla loro ripartenza, ieri. L’attività è stata coordinata dalla cabina di regia istituita ad hoc nella sala operativa della Questura, dedicata a monitorare in tempo reale i servizi durante l’evento.