Viaggiatore circondato e preso a bottigliate. Mistero sull’aggressione

Lo hannoe aggredito, in quattro contro uno lo hanno colpito ain testa. È successo l’altro pomerggio in stazione a Calolziocorte. La vittima è un pendolare di 54 anni. Era appena uscito dal bar della stazione e stava andando a prendere il treno per Milano, ma è stato assalito da quattro persone. Perché abbianodi mira proprio lui non si sa, ammesso che ci sia un motivo, poiché dopo si sono accaniti pure contro alcune auto in sosta. Il 54enne è stato soccorso dai Volontari del soccorso di Calolziocorte che lo hanno accompagnato al Pronto soccorso di Lecco. In posto anche i carabinieri e gli agenti della Polfer. Poche ore prima, sempre a Calolzio, era stato aggredito anche un giovane di 29 anni, trasferito poi in ambulanza in ospedale al Fatebenefratelli di Erba.